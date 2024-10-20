Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars ziyaretinin 100. yılında anlamlı etkinlik!

Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen sonra gerçekleştirdiği yurt gezileri kapsamında 6 Ekim 1924'te Kars'a yaptığı ziyaret, yeniden canlandırılacak etkinliklerle hatırlanacak.

KURTULUŞ SONRASI KARS'A İLK ZİYARET

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından, yeni kurulan Cumhuriyet'in imarını ve kalkınmasını yerinde görmek amacıyla Anadolu'nun dört bir yanına yaptığı yurt gezilerinden birini Kars'a düzenlemişti. Dönemin sınırlı ulaşım koşulları altında 5 Ekim 1924'te önce Sarıkamış'a, ertesi gün ise Kars'a ulaşan Atatürk'e, eşi Latife Hanım da eşlik etmişti. Kars'a gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısıyla karşılanan Atatürk, şehirdeki birçok yeri ziyaret etmiş ve halka seslenmişti.

100 YIL SONRA KAYIP TİYATRO ESERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Atatürk'ün Kars ziyareti sırasında sahnelenen ve 100 yıldır kayıp olan "Anadolu Zaferi Yahut Panik" isimli tiyatro eseri, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mitat Durmuş ve Doç. Dr. Dinçer Atay tarafından Kasım 2023'te gün yüzüne çıkarıldı. Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdoğan Erbay'ın da katılımıyla tamamlanan çalışma, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın katkılarıyla yayımlandı. Bu anlamlı eserin yeniden keşfi, Atatürk'ün Kars'a olan sevgisinin ve o dönemin ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

SEMPOZYUM VE TİYATRO GÖSTERİSİ İLE ANILACAK

22 Ekim 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın katkıları ve Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nün ev sahipliğinde Ahmet Aslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan sempozyum ile "Anadolu Zaferi Yahut Panik" tiyatro eseri bilim ve sanat dünyasına tanıtılacak. Saat 10.00'da başlayacak sempozyumda, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler tarih, kültür ve sanat alanlarında bildiriler sunacak. Sempozyumun ardından günün akşamında saat 19.00'da Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üye ve öğrencilerinin sahneye koyacağı tiyatro eseri, 100 yıl sonra yeniden izleyicilerle buluşacak. Kars'ın tarihinde önemli bir yer tutan bu eserin sahnelenmesi, Atatürk'ün Kars ziyaretinin 100. yılına anlam katacak. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üye ve öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ve müzik dinletileri ile gün boyu sürecek olan etkinlikler, Kars halkına unutulmaz anlar yaşatacak. Tiyatro gösterisi ücretsiz olarak düzenlenecek olup, tüm Kars halkı davetlidir.