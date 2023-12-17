Haberler Yaşam Haberleri Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 16 bin 300 kişi şehitler için koştu
Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:34 Son Güncelleme: 17.12.2023 12:51

Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 16 bin 300 kişi şehitler için koştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü’nde bin 300 sporcu atlet ve 15 bin Gaziantepli tarihi Antep Savunması’nda şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak için koştu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 16 bin 300 kişi şehitler için koştu

"Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen, 21 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu, 10 kilometre yol koşusu ve halk yürüyüşü binlerce gazi şehirlinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcularının bayrak teslim törenini gerçekleştirmesiyle başlatan ve uluslararası profesyonel sporcuların da yer aldığı programda, 21K koşusuna 414, 10K koşusuna ise 886 olmak üzere toplamda bin 300 profesyonel atlet maratonda yerini alarak kilometrelerce koştu. 15 bin kişi ise halk yürüyüşüne katıldı.

Koşular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin startı vermesi ile başladı. Protokol koşunun başlamasının ardından gazi şehirlilerle halk yürüyüşüne katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'nın gazilerini andığı maraton öncesi yaptığı açılış konuşmasında her gelişimin eğitimle başladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını, gazilerini, 6 bin 317 şehidini rahmet ve minnetle anıyorum. Sizinle iftihar ediyorlar. Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır. Spor özgüvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. O kadar önemli ki vücut disipline oluyor. Spor bizi taçlandırır. Spor disiplindir. Spor planlamadır. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Türkiye'de yapılan birçok yarışın içinde en özelinin Gazi Yarı Maratonu olduğunu ifade ederek, "Çünkü Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başladığı günden bu kadar vermiş olduğu destek için Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Daha nice yarışlara hep birlikte koşmak ümidiyle" dedi.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi burada ağırlayanlara çok teşekkürler. İnşallah kazasız, belasız çok güzel bir yarış geçer. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Hepinize başarılar bol şanslar" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji uyarmıştı: Hava bir anda buz kesti! Kar İstanbul sınırına dayandı
Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki katliamlarının önüne geçeceğimiz günler yakındır
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
DEM Partisi’nden CHP’ye yerel seçim göndermesi: Kimsenin yedek gücü değiliz
Uğur Mumcu’yu İran mı öldürdü İsrail mi?
1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem
CHP belediye başkan adayları 2024: Türkiye Yerel Seçimleri CHP belediye başkan adayları isim listesi
Başkan Erdoğan: İsrail’i durduracağımız günler yakındır
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 16 bin 300 kişi şehitler için koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA