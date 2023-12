Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 16 bin 300 kişi şehitler için koştu

"Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen, 21 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu, 10 kilometre yol koşusu ve halk yürüyüşü binlerce gazi şehirlinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcularının bayrak teslim törenini gerçekleştirmesiyle başlatan ve uluslararası profesyonel sporcuların da yer aldığı programda, 21K koşusuna 414, 10K koşusuna ise 886 olmak üzere toplamda bin 300 profesyonel atlet maratonda yerini alarak kilometrelerce koştu. 15 bin kişi ise halk yürüyüşüne katıldı.

Koşular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin startı vermesi ile başladı. Protokol koşunun başlamasının ardından gazi şehirlilerle halk yürüyüşüne katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'nın gazilerini andığı maraton öncesi yaptığı açılış konuşmasında her gelişimin eğitimle başladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını, gazilerini, 6 bin 317 şehidini rahmet ve minnetle anıyorum. Sizinle iftihar ediyorlar. Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır. Spor özgüvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. O kadar önemli ki vücut disipline oluyor. Spor bizi taçlandırır. Spor disiplindir. Spor planlamadır. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Türkiye'de yapılan birçok yarışın içinde en özelinin Gazi Yarı Maratonu olduğunu ifade ederek, "Çünkü Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başladığı günden bu kadar vermiş olduğu destek için Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Daha nice yarışlara hep birlikte koşmak ümidiyle" dedi.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi burada ağırlayanlara çok teşekkürler. İnşallah kazasız, belasız çok güzel bir yarış geçer. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Hepinize başarılar bol şanslar" diye konuştu.