Gaziantep’te 1000 bağlama konseri

"Bin Bağlama Bin Umut" Projesi ile sanatın toplumla buluştuğu ve sanatın birleştirici gücünü yansıtan konser, Şahinbey Spor Salonunda Gazi şehirlilerin ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Güneş'in yönettiği bin öğrenciden oluşan dev kadroyla, Anadolu'nun en eski enstrümanlarından biri olan ve batıya yayılmasında Türklerin büyük etkisi olduğu bağlamanın büyüleyici sesi adeta müzik şölenine dönüştü.

Proje, okul müdürleri ve müzik öğretmenleri ile değerlendirme toplantıları yapılarak müziğin akademik ve bilişsel gelişimdeki iyileştirici gücü hedef alınarak hazırlandı. Bağlamanın gönülleri titreten sesinin geleceğe taşınması için hazırlanan konser eşsiz gösteriye sahne oldu.

ŞAHİN: MÜZİK, ŞİFA, KUVVET, AŞK, MUHABBET, SEVDADIR

Konserin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bağlamanın ve müziğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bağlama Anadolu'dur. Anadolu sevgi, muhabbet, saygıdır. Bağlamanın her bir telinde, her türlüsü, en güzeli sizlerin elinde esere dönüşmektedir. Bu yüzden sizlere, hocalarımıza, sosyal sorumlulukla buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Bağlama hayata bağlanma, hayatı güzel görerek aşkla bağlanma, başkaları için bir şeyler yapmadır. Bu bir öğrenme. Bu yüzden musiki ruhun gıdasıdır. Ne kadar yoğrulursanız yoğrulun günün sonunda çaldığınız bir enstrüman iyileştiriyor yorgunluğu alıyor. Müzik, şifa, kuvvet, aşk, muhabbet, sevdadır. Bunun sonunda dünyanın ihtiyacı olan gönül barışını sağlamaktır. Barış kalpte başlar. Bağlama ile bütün dünyaya sevginizi, saygınızı gönderin. Bu bağlama öyle bir çalsın ki bütün dünya bu sevgiyle bağlansın."

ÇEBER: BU MANZARA BİZİM TARİHİMİZ, ÖZÜMÜZ, DUYGULARIMIZ, KÜLTÜRÜMÜZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise projede emeği geçenlere ve gençlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Öyle bir güzel manzara var ki. Bu manzara Gaziantep'in görebileceği en güzel manzaralardan biridir. Sazın daha teline dokunmadan daha bir mısra türkü dinlemeden tüylerim diken diken oldu. Bu manzara bizim tarihimiz, özümüz, duygularımız, kültürümüz. Burada biz varız hepimiz varız."

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, yaptığı konuşmada müziğin gençlerin gelişimindeki etkisine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın geleceği müzikle daha güzel olacak ve inanıyorum ki müzik onların yollarını daha güzel aydınlatacak. Bizlere destek verdikleri için bu güzel güne olanak sağlandığı için teşekkür ediyorum" dedi.