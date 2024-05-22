Gaziantep’te 9 kişinin öldüğü kaza: İkiz kardeşini kaybeden Sude taburcu edildi!

İkizinin beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini dile getiren Sude Taşkın, "Hareket ettik. Ağabey Mahallesi mevkisine geldiğimizde bir şeyin aracımıza çarptığını hissettik. Kazada kafamdan darbe aldığımdan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Güle oynaya bindiğimiz servis aracında kaza meydana gelmeden önce okulun düzenlediği Gaziantep'e müze ve fuar gezisine giderken ne giyeceğimizi, orada neler yaparız gibi konuları konuşuyorduk. Ama sonu kötü bitti o gün." diye konuştu.

Anne Nimet Taşkın da kazayı duyunca şok olduklarını, diğer kızının da vefat etmemesi için dua ettiğini ifade etti.

Aile üyeleri daha sonra kazada hayatını kaybeden Sena Taşkın'ın mezarını ziyaret etti.