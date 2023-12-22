Gaziantep’te Aile Akademisi hayata geçiriliyor

Toplumun temel taşı olan "Aile" kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, aile içi sağlıklı iletişimin sürdürülmesi, huzurun sağlanması ve aile bütünlüğünün korunması kapsamında kurulacak Gaziantep Aile Akademisi için hazırlanan protokol, Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

İşleyişi ve çalışmasıyla Türkiye'de bir ilk olacak ve 26 Aralık 2023 Salı günü açılışı yapılacak akademi, bünyesinde vereceği hizmetlerle çeşitli nedenlerle aile içi çatışmalarla karşı karşıya kalan bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetler yapacak, danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek. Merkez danışanlarına, ücretsiz hizmetlerinin yanı sıra paydaşlarla beraber eğitimler verecek, hukuki danışmanlık sağlayacak.

Kenette pek çok kurumun katkısıyla hizmet verecek akademide Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Barosu, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, GAGEV ile ortak çalışacak.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep'te göreve gelir gelmez projeyi sahiplendiğini belirttiği Vali Kemal Çeber'e verdiği destekler için teşekkür ederek, "Biz büyük bir milletiz. Bizi biz yapan değerler var. Biz ne ana ne de ataerkil bir toplumuz biz 'aileerkil' bir toplumuz. Aile denilen kurum üzüntüde sığınacağımız bir liman sevincimizi paylaşacağımız kurum. Aile güçlendikçe birey de millet de güçleniyor" dedi.

Aile ile toplumun korunması ve güçlenmesi için bilimsel yaklaşımın gerekliliğine değinen Şahin, "Akademide uygulanan bu model Türkiye'de ilk defa burada uygulanıyor. Önce biz bunu GASMEK bünyesinde başlattık. Gördük ki küçük bir dokunuş aileyi derleyip topluyor. Yuvalar devam ettiği, mutlu aileler sürdükçe mutlu millet, mutlu şehir oluyoruz. Biz yeni nesil belediyecilikte aileyi, insanı merkeze alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Mutlu yuvalar çoğaldıkça güçlü adımlarla millet olarak yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, atılan imzaların Türkiye'ye konuda önderlik edeceği için önemli olduğunu belirtti. Vali Çeber, "Gaziantep'te bir ilk yaşanıyor. Yapılan ön çalışmalarda, yapılacak işler ve hedefleri düşündüğümüzde ülkeye önderlik edecek çalışmanın imzalarını Gaziantep atacak. 'Devlet büyük bir aile, aile küçük bir devlettir.' Her ikisini güçlü temeller üzerine yerleştirdiğinizde, inşa ettiğinizde çok sağlam bir toplumunuz ve güzel bir geleceğiniz olur. Dünya üzerinde özel ve güçlü bir millet, her zaman var olan örnek bir devlet olma unsurunun temeli aile kurumumuzdur. Projede bulunan kamu kurumları olarak hepimiz bunu çok önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir tarafından protokol metni imzalandı.