Gaziantep’te feci olay: Kuzeninin kullandığı TIR’ın altında kaldı! Küçük Muhammed kurtarılamadı

KÜÇÜK MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan Muhammed Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, kırsal Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

TIR sürücüsü B.Ç.'nin gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.