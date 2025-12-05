Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te feci olay: Kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kaldı! Küçük Muhammed kurtarılamadı
Gaziantep'te feci olay: Kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kaldı! Küçük Muhammed kurtarılamadı

Gaziantep'te bisikletiyle aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kaldı. Feci olayda küçük Muhammed hayatını kaybetti.

Gaziantep’te feci olay: Kuzeninin kullandığı TIR’ın altında kaldı! Küçük Muhammed kurtarılamadı
Feci olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi kırsal Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle bir anda yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeni B.Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

KÜÇÜK MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan Muhammed Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, kırsal Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

TIR sürücüsü B.Ç.'nin gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

