Gaziantep’te fuhuş operasyonu: Duvardaki yazılar şoke etti! ’Ötersen cezası var’

"POLİSE ÖTERSEN 26 BİN TL CEZASI VAR"

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ile suç unsuru malzemelere el konulurken, fuhuş yuvası olarak kullanılan bir adreste broşüre yazılarak duvara asılan, 'Polise konuşursan 25 bin sana, 25 bana para cezası var. Sakın konuşma. Soran olursa daire bakmaya geldim. Polise ötersen 26 bin TL cezası var. Polise ötme, polise ötersen kişi başı 26 bin TL cezası var' şeklindeki ifadeler ise pes dedirtti.