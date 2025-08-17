Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekipler müdahale ediyor





Vali Çeber yaptığı açıklamada, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi çok büyük. Yaklaşık bin 200-bin 300 fabrikamız var burada. Bulunduğumuz noktada da geri dönüşüm fabrikaları ve halı fabrikaları yoğunlukta. Bir özel geri dönüşüm, atık geri dönüşüm fabrikasında 16.10 sıralarında bize ihbarı gelen bir yangın var. Gördüğünüz yangın. Fabrika dediğim gibi özel bir geri dönüşüm fabrikası. 10 dönüm üzerine kurulu. Yani 10 bin metrekare bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki materyaller geri dönüşüm materyalleri. Genelde elyaf ya da petrol ürünü. Yani yangına karşı son derece hassas materyaller. Dolayısıyla çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Yani enerjisi çok yüksek bir yangın bu. Şimdi amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını bulunduğu noktada tutabilmek. Bütün kurumlarımız burada. Büyükşehir itfaiyemiz, OSB itfaiyemiz, emniyetimiz, AFAD'ımız, Orman İşletme birimlerimiz.