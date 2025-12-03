Gaziantep’te kadın cinayeti! Karısını öldürdü, intihara kalkıştı

Şehitkamil ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Halil Caymaz (32) boşandığı eşi Şerife Gelmeli'yi (32) çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini 20 yerden yaralayarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken ağır yaralı olana İbrahim Halil Caymaz ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Halil Caymaz (32) ve 1 çocuğunun annesi olan eşi Şerife Gelmeli'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, boşanmayı hazmedemeyen Caymaz'ın sık sık eve gelip rahatsızlık çıkarması üzerine kadının savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.