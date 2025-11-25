Gaziantep’te kan donduran cinayet! Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde öldürüldü

Gaziantep'te ikamet eden ve bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi Zehra Özkan, Nizip'te yaşayan emekli imam hatip olan amcasının Fırat Mahallesi Nur Sokak'taki evine taşındı. Eşinin amcasının evine gittiğini öğrenen Recep Özkan, binan yakınına gelerek beklemeye başladı. Bu sırada bir kişinin dışarı çıkarken bina kapısını açık bıraktığını fark eden Recep Özkan, eve girerek dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan Zehra Özkan, karşısında eşini görünce kapıyı kapatmaya çalışırken saldırgan koca yanındaki tabancıyla eşine defalarca ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zehra Özkan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı uluslararası Mücadele Günü"nde kocasının ateşlediği silahtan çıkan mermilerle hayatını kaybeden Zehra Özkan'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Recep Özkan'ı Menderes Mahallesindeki bir parkta otururken buldu. Teslim olması için yapılan çağrıya silahla ateş açan şüpheli polis tarafından ayağından vurup etkisiz hale getirerek yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.