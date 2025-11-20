Gaziantep’te kardeş vahşeti: Tartıştığı ağabeyini katletti!

KARDEŞİN VURDUĞU AĞABEY KURTARILAMADI



Olay sonrası katil zanlısı kardeş kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin adına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.