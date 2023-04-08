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Giriş Tarihi: 8.4.2023 12:04 Son Güncelleme: 8.4.2023 13:17

Gaziantep’te korkunç kaza: 5 ölü

Gaziantep’te gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te korkunç kaza: 5 ölü

Gaziantep Havalimanı yakınlarında meydana gelen olayda Gaziantep istikametine giden Madal Ahmad yönetimindeki otomobil havalimanı istikametine giden Emre Özmen yönetiminde otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan Madal Ahmad (36) eşi Sara Mustafa (32) ve Abdullah Ahmad (2) diğer aracın sürücüsü olan ve avukatlık yaptığı öğrenilen Emre Özmen (28) ile avukat arkadaşı Doğukan Küpeli'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep’te korkunç kaza: 5 ölü
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