Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te korkunç kaza: TIR ile minibüs birbirine girdi! 2 ölü 7 yaralı!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:14

Gaziantep'te korkunç kaza: TIR ile minibüs birbirine girdi! 2 ölü 7 yaralı!

Gaziantep'te TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te korkunç kaza: TIR ile minibüs birbirine girdi! 2 ölü 7 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Cuma A.'nın kullandığı 27 B 0500 plakalı minibüs ile TIR, buzlanan yolda çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, minibüsteki Mehmet Çelik (15) ile Ümit Karaçalıoğlu'nun (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile yanındaki 6 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te korkunç kaza: TIR ile minibüs birbirine girdi! 2 ölü 7 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA