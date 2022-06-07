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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:48

Gaziantep'te tırın altında kalan çocuk feci şekilde can verdi

İHA
Gaziantep’te tırın altında kalan çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'ten gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. İşte detaylar...

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi D850 karayolu 50. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küsget Sanayi Sitesi istikametinden Gazikent istikametine seyir halinde olan Bilal Kılıç (17) idaresindeki elektrikli motosiklete arkadan hızla gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAH 94 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet tırın altına girdi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bulunan sürücü Bilal Kılıç yol kenarına savrulurken, arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Yusuf Kılıç (14) ise tırın altında kaldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ağabey Bilal Kılıç ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



YAKINLARININ FERYAT EDEREK GÖZYAŞI DÖKMESİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden Yusuf Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesi sırasında küçük çocuğun yakınları feryat ederek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.



GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kaza sonrası ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Gaziantep'te tırın altında kalan çocuk feci şekilde can verdi
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