Gaziantep’te tırın altında kalan çocuk feci şekilde can verdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi D850 karayolu 50. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küsget Sanayi Sitesi istikametinden Gazikent istikametine seyir halinde olan Bilal Kılıç (17) idaresindeki elektrikli motosiklete arkadan hızla gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAH 94 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet tırın altına girdi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bulunan sürücü Bilal Kılıç yol kenarına savrulurken, arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Yusuf Kılıç (14) ise tırın altında kaldı.



FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ağabey Bilal Kılıç ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.