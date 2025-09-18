Gaziler Günü ne zaman, bugün mü, hangi güne denk geliyor? Gaziler Günü tarihi ve ortaya çıkışı

"Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun."

"Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun.."