Giriş Tarihi: 18.9.2025 14:23

Türkiye’nin kahramanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan şehitler ve gaziler, her özel günde olduğu gibi saygıyla anılıyor. Bu kapsamda “2025 Gaziler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?” sorusu merak konusu oluyor. Mustafa Kemal Atatürk’e 1921 yılında verilen “Gazi” unvanıyla anlam kazanan bu özel gün, her yıl Eylül ayında kutlanıyor. İşte, Gaziler Günü’nün tarihi…

Gaziler Günü 2025 yaklaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından da özel gün yeniden gündeme geldi. Peki, Gaziler Günü hangi tarihte kutlanacak?

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Gaziler Günü Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921 tarihinde 'Gazi' ünvanını almasıyla birlikte her yıl 19 Eylül tarihinde gerçekleşiyor.

Bu yıl 19 Eylül Perşembe gününe denk geliyor.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

Millete Anaԁolu kapılarını açan, üç kıta уeԁi iklimԁe hâkimiуet kurԁuran… Çanakkale'ԁe ve İstiklal Savaşı'nԁa tüm уokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, baуrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlaуan ruha; Şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarımı sunuуorum.

Kahraman Askerimizin taşıԁığı "GAZA" ruhu oIԁuğu müԁԁetçe, bütünlüğümüze ve milli birIiğimize kast eԁenIerin kirIi emelleri asla gerçekIeşmeуecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

"Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun."

"Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun.."

"Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu."

"19 Eylül #GazilerGünü vesilesiyle; "Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz" diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

