Gazipaşa’daki otobüs kazasında 3’ü ağır 11 kişinin tedavisi Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde sürüyor

Gazipaşa'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Nurettin Demirdaş'ın idaresindeki yolcu otobüsü virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralan 74 yaşındaki Selaaddin Çokuçkun Alanya Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hayatını kaybederken 3 personel toplam 14 kişi Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOĞUN BAKIMDA

Yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakımda olan 3 kişiden 51 yaşındaki şoför Nurettin Demirdaş'ın omurgasında kırık olduğu ve beyin kanamadan dolayı yoğun bakımda olduğu 11 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler Gazetecilere yaptığı açıklaması Gazipaşa ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hastanemize 14 yaralı getirilmiştir. Bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüsü süren şoför olmak üzere 3 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hastanemize getirilen 5 kişi Acil Servisteki ilk müdahalesinin ardından serviste tedavisine devam edilmektedir. 5 yaralı vatandaşımız da ayaktan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir Sağlık çalışanlarımız hastalarımız için gerekli tüm müdahaleleri yapmaktadır. Hastalarımıza acil şifalar diliyor yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum dedi.