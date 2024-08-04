Gazze zulmüne karşı Boğaziçi’nde uluslararası konferans

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dün "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" isimli bir konferans düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, "Bazılarının gösterdiği hassasiyete rağmen, Batı kurumları ve hükümetlerinin Gazze'de yaşananlara karşı gösterdiği ihmalin anlaşılması gerçekten zor. Yaşanan insani trajedi ve buna karşı sergilenen eylemsizlik, uluslararası hukukun yetersizliklerini ve reform gerekliliğini ortaya koymaktadır. Düzenlediğimiz sempozyumun, bu kritik meseleleri ele alarak uluslararası hukukta daha adil ve kapsayıcı bir düzenin kurulmasına katkıda bulunmasını umuyorum." dedi.





BM RAPORTÖRLERİ KATILDI

Sempozyumda, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin raporlanması sürecinde İsrail tarafından sınır dışı edilmiş olan BM Eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, "Gazze Mücadelesi: Uygulanamıyorsa Uluslararası Hukuk Önemli Mi?" başlıklı konuşmasını yaptı. BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishan Rajagopal, "Uluslararası Hukuk Mu, Kurallara Dayalı Düzen Mi?" başlıklı bir konuşma yaptı. Sempozyumda bugün İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin hukuka aykırılığı konusundaki çalışmalarıyla tanınan Eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver de söz alacak.