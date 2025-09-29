Gebelikte ortaya çıktı! Kızılay'dan "altın kan" için zamana karşı yarış

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde dünyanın en nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Literatürde Rh Null, kamuoyunda ise "altın kan" olarak bilinen bu gruba, yalnızca 6 milyonda bir kişide rastlanıyor.

Doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince, Türk Kızılay harekete geçti. İspanya'dan özel koşullarda getirilen 3 ünite kan, soğuk zincirle Gaziantep'e ulaştırıldı. Zamanla yarışılan bu operasyon sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.