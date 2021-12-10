GEBKİM Otel’in temeli atıldı

Bugüne kadar GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı, GEBKİM Anaokulu ve GEBKİM Lisesi, cami, akaryakıt istasyonunu hayata geçiren GEBKİM şimdi de otel inşaatına başladı. Otelde 5 suit toplam 105 oda, yüzme havuzu, konferans salonu, spor salonu, toplantı salonu, iki adet restoran bulunacak. GEBKİM ve bölgedeki sanayicileri ağırlayacak olan otel, bir yılda tamamlanacak.

YOĞUN KATILIM



Temel atma törenine GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı'nın ev sahipliği yaptığı törene Vali Yardımcıları Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Baştürk, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tıklan, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, İl Göç İdaresi Başkanlığı Mehmet Erkoç katıldı.

'1 YIL İÇİNDE AÇACAĞIZ'





Törende açılış konuşmasını yapan GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Projesinin ikincisini yaptığımız otelin temelini attık. Daha önce büyük bir proje düşünmüştük ancak buraya fazla olduğuna karar verdik. Yeşil mutabakata uygun kendi enerjisini üreten yağmur suyunu toplayan bir bina yapacağız. OSB ve etrafımızla ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyoruz. OSB'de sadece sanayi değil sosyal hayatın da olmasını ve buna yönelik katkı sunmak istiyoruz. Belediye başkanımızla da uyum içinde çalışıyoruz. Katılımlarınız için çok memnun oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ocak ayı sonunda da GEBTEK'in açılışını yapacağız. Böyle güzel bir günde temel atmaktan çok mutluyum. Amacımız bir yıl içinde oteli tamamladık" diye konuştu.

'İSTİHDAM PANDEMİDE BİLE ARTTI'





Aracı'nın ardından kürsüye gelen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "GEBKİM yönetim kuruluna yürekten bir alkış istiyorum Bu dönemde bu işleri başarmak kolay değil ama bu bölge çok farklı sanayinin devleştiği farklı kültürlerin birleştiği OSB'lerin olduğu bir bölge. Dünyanı hiçbir yerinde 6 tane sanayi bölgesi olan bir yer yoku Bu geleceğin gücüdür. Biz hep aranan eleman diyoruz ama GEBKİM bugün GEBKİM üzerine düşeni yapıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Covd-19 pandemisinde 106 Bin istihdam vardı bugünkü rakam 123 Bin 100'e yükseldi. Fırtınan şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asa vazgeçmez. Bu ülkenin üreteni, taciri, tüccarı bu ülkeden asla vazgeçmeyecektir. Otelin bu gölgeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'BÜYÜK GURUR DUYDUK'







Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'den sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise "Büyük gurur duyduk, bölgemizde hem dünyayı anlayan hem dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan, hem ülkemizde istihdama katkı sunan hem de kimya sektörünün gelişimini takip eden örnek bir bölge inşa eden GEBKİM yönetimine teşekkür ediyorum. Üretilen her türlü ürün hizmet insanın rahatı mutluluğu huzuru güvenliği için olmalıdır. GEBKİM, kendi imkanları kabiliyetleri çerçevesinde bunu başarıyor. Son derece örnek hizmetleriyle göğsümüzü kabartıyor. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'ÇEVREYİ KİRLETMİYOR'





Son olarak kürsüye gelen Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, "Güzel bir yatırımın tanığı oluyoruz sermaye dolara gitmeden faize gitmeden yatırıma dönüşüyor üretim istihdam olarak milli değere katkı sağlıyor. Özlenen de bu. GEBKİM'de gördüğümüz çok doğru yatırımlarla kimyasal hammadde işlenirken çevre kirletilmiyor. Son dönemde gündemde olan iklim konusunda da yine çok güzel bir proje yürüttüklerini biliyorum. Sıfır atık projesi de destek bulacaktır inşallah. Sosyal sorumluluk projeleri de okullar vakıflar aracılığıyla yapılan hizmetler takdire şayan. Sermayeyi yatırıma dönüştüren ülke hizmetine sunan vatan hizmetini yürüten GEBKİM başkanı ve yönetimine teşekkür diyorum. Yatırımın ülkemize, Kocaeli'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından otelin temeli atıldı.