Gebze’de doğalgaz patladı: 1 ölü, 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Ş.B.S. (30), A.T.S. (4),B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ve Ö.E.E. (17) itfaiye ekiplerince binadan çıkarılarak, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Günay Ergen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, doğalgaz firması ekipleri ve ilgili tüm kurumların ivedilikle sevk edildiğini belirtti. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Olayda yaralananların hastanelere intikali hızlı bir şekilde sağlandı ve tedavileri devam ediyor" dedi. Aktaş, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu ve doğalgaz kullanıldığını söyledi. Teknik incelemenin henüz tamamlanmadığını dile getiren Özyiğit, yaralıların içerisinde kısmi tedavisini görüp taburcu olanların bulunduğunu kaydetti.