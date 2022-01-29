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Giriş Tarihi: 30.1.2022

Geç saatte telefonla görüşmek sadakatsizlik

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Geç saatte telefonla görüşmek sadakatsizlik

Yargıtay, Kütahya’da bir boşanma davasında, kadının gece geç saatlerde başka erkekle telefonla görüşmesini sadakatsizlik olarak kabul etti

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Kütahya'da gece geç ve değişik saatlerde başka bir erkekle telefon görüşmesi yapan kadını boşanmada ağır kusurlu buldu. Dairenin kararında, İ.K.'nın davranışı sadakatsizlik olarak kabul edildi. H.K. adlı erkeğin bir kısım hakaret ve tehdit eylemleri, kadının sadakatsizlik eylemine tepki olarak kabul edildi. Kararda, mahkemece H.K. ağır kusurlu bulunarak İ.K. yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş ise de İ.K.'nın, H.K.'ya oranla ağır kusurlu olduğu kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek erkek yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oybirliği ile hükmedilmiştir."

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Geç saatte telefonla görüşmek sadakatsizlik
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