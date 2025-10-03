Haberler Yaşam Haberleri Gece drift attı: Asfalt yerine cebini yaktı
Giriş Tarihi: 3.10.2025 12:54

Mersin'de drift yaparak hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Sürücüye 53 bin 774 TL ceza yazılırken sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu. Ayrıca araç trafikten men edildi.

Yenişehir ilçesinde gece yarısı bir sürücü aracı ile kavşakta drift yaparak hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attı. Olayla ilgili olarak sürücüyü yakalamaya yönelik Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, aracın sürücüsü M.G. olduğu tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, drift yapmaktan, APP plaka takmaktan, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ve 'Kabahatler kanununca çevreyi rahatsız etmekten' toplam 53 bin 774 TL ceza işlemi uygulanarak, sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca araçta trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, Mersin'in huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.

