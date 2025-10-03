Gece drift attı: Asfalt yerine cebini yaktı

Yenişehir ilçesinde gece yarısı bir sürücü aracı ile kavşakta drift yaparak hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attı. Olayla ilgili olarak sürücüyü yakalamaya yönelik Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, aracın sürücüsü M.G. olduğu tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, drift yapmaktan, APP plaka takmaktan, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ve 'Kabahatler kanununca çevreyi rahatsız etmekten' toplam 53 bin 774 TL ceza işlemi uygulanarak, sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca araçta trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, Mersin'in huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.