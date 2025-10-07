Gece kulübü önünde iş adamını infaz etmişlerdi! 2 kişinin gözaltına alındığı olayda görüntüler ortaya çıktı

Olay 9 Mayıs 2025 günü Avcılar Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 40 yaşındaki iş insanı Resul Tire'ye ait otoparkın işyeri önünde meydana geldi. Silahlı saldırıda iş insanı Resul Tire hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma devam edilirken cinayete ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkan kamera görüntülerine göre kafalarında kask takılı bulunan iki şüpheli Tire'nin işlettiği işyerine doğru yürüyor. İki kişinin geldiğini gören Tire, kapıya çıkıyor. Önde yürüyen şüpheli aniden silahını çekerek iş insanına peş peşe ateş ediyor. Yakın mesafede açılan ateş sonucu vurulan Tire yere yığılıyor.

EŞİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, iş insanı Tire'nin müzisyen ve program sunucusu eşi Gülşen Korucu Tire savcılığa 'Tehdit ediliyorum' diye suç duyurusunda bulundu. Eşinin ağabeyi, kardeşi ve çalışanlarından bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Gülşen Korucu Tire, bu kişilerin tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti. Şikayetinde eşinin cinayetinden sonra ağabeyi ve kardeşinin kendilerine ait otoparklarına gasp ederek ellerinden aldıklarını belirten kadın, adres gizliliği talebinde de bulundu. Yapılan soruşturmada savcılık adı geçen kişiler hakkında uzaklaştırma kararı aldırttı. Bu kararın yanı sıra kadın için "Adres gizliliği" kararı da verildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sanatçı Gülşen Korucu Tire sosyal medyasında yaptığı açıklamada "Bir açıklama yapmak istiyorum. Tehdit ediliyorum. Maalesef tehdit eden kişiler eşimin ailesinden bazıları ve eşimin bir tane çalışanı. Bu insanların işi gücü yok 24 saat beni ve ailemi takip ediyorlar. Ben bu kişiler hakkında uzaklaştırma aldım savcıdan. Talep ettim savcılık bu kişilere uzaklaştırma kararı verdi. Allah devletimizden razı olsun uzaklaştırma kararı verdi. Koruma verdi gizlilik kararı verdi. Ve ben bu insanlardan halen kurtulamıyorum açıkçası. Siz benim ve kardeşlerimin peşinde koşacağına kocamı kimler öldürdü onların peşinde koşun. Siz niye eşimin katillerini bulmak için çırpınmıyorsunuz." Dedi