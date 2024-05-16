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Giriş Tarihi: 16.5.2024 13:59

Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliği olayda ihmali bulunduğu öne sürülen 13 Kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübü Masquerade isimli mekanda tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatı k kaybetmişti. Beşiktaş belediyesinin ihmalinin de bulunduğu olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Valiliği olayda sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Buna göre İBB İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Ö., İBB İtfaiye Yardımcısı Tuncay A., İBB itfaiye zabıta amiri Numan B., İBB İtfaiye çavuşu Fazlı Y., Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet B., Ahmet Ş., Yasemin S., Ali Rıza Y.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında İstanbul Valiliği Soruşturma izni verdi.

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Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var
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