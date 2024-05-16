Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübü Masquerade isimli mekanda tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatı k kaybetmişti. Beşiktaş belediyesinin ihmalinin de bulunduğu olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.