Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Gecenin Ucunda’nın Ahmet’i Sarp Levendoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Ahmet'in hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Sarp Levendoğlu'nun hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Gecenin Ucunda Ahmet kimdir? Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu'nun biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…