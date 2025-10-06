Geldikleri gibi gittiler

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Böylece fiili işgal gerçekleşti. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yanmasını bahane eden haçlı birlikleri, 16 Mart 1920'de ise İstanbul'u resmen işgal ettiğini duyurdu.Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'a ayak bastığında düşman gemilerini görüp, azınlıkların sevinç naralarını duyunca tarihe geçen, "Geldikleri gibi giderler" sözünü söyledi. Türk ordusunun İzmir'e girmesinin ardından Fahrettin Paşa komutasındaki askerlerin, düşman kuvvetlerine doğru ilerlemesi üzerine Fransa ve İtalya birlikleri çekildi. 6 Ekim 1923'te ise işgal son buldu.