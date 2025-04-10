Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişiyor

Türkiye'nin ilk Türk Müziği ilkokulu unvanına sahip Palet Türk Müziği İlkokulu, 2025-2026 eğitim- öğretim yılı için yetenek değerlendirme sınavı başvurularını almaya başladı. Müziğe yetenekli çocukları keşfetmek ve onları sanat dünyasına kazandırmak amacıyla kurulan okul, yeni öğrencilerini bu sınavla belirleyecek. Yetenek değerlendirme sınavı için son başvuru tarihi: 20 Nisan. Başvuru adresi:https://paletturkmuzigiokulu. com/yetenek-sinavi/ basvur

UZMAN İSİMLER DERS VERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul müfredatının tamamen uygulandığı okulda, ders programına özel olarak hazırlanan müzik branş dersleri ilave ediliyor. Bu sayede öğrenciler iyi bir akademik eğitimin yanı sıra sanatsal donanımlara sahip bir birey olarak yetişiyor. Eğitimler alanında uzman akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü bir kadro tarafından veriliyor. Müfredat kapsamında öğrenciler; ud, kanun, keman, ney, tanbur, klasik kemençe, kabak kemâne, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm, bendir, daire) ve bağlama gibi geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla eğitim alıyor. Ayrıca solfej-nazariyat, ritim uygulamaları, ses eğitimi-repertuvar ve oyunlu müzik tarihi dersleri ile müziğin temellerini en iyi şekilde öğreniliyor.