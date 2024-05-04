Gelen çarptı giden çarptı

ISPARTA'DA esnaflık yapan Yavuz Şimşek üst üste yaşadığı kazalara isyan etti. Şimşek'in kullandığı park halindeki motora Özkanlar Kavşağı'nda 26 Kasım'da korkulukları aşarak gelen kamyonet çarptı. Kaza sonrası Şimşek, motorunu aynı yere park ederken, ertesi sabah hasarlı motora manevra yapan otomobil çarptı. 29 Nisan'da ise yine aynı yerde park halindeki motosiklete, yine kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Çarpan sürücü hasarlı motoru bagajına koyup kaçarken, seyir halinde park yapan bir minibüse çarptığı kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde otomobilin bagajından fırlayan motosikletin yola savrulması dikkat çekti.