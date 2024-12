Geleneksel dostluk maçında kazanan Ampute Futbol Takımı: Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi anlamlı ve özel bir projeye imza attı. Dünya Engelliler Gününe özel planlanan ve geleneksel hale gelen futbol maçının 4'üncüsü Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi işbirliğinde İstanbul'un tek ampute sahası olan Yenişehir Futbol Sahası'nda oynandı. Saat 11.00'da başlayan futbol maçında heyecanlı dakikalar yaşandı.

AMPUTEYE KARŞI ANADOLU ADLİYESİ

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü maç 3-2 skorla Ampute Futbol Takımının galibiyetiyle sonuçlandı. Bu anlamlı etkinlik kapsamında oynanan dostluk maçında, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Başsavcı vekilleri ile adliyede görevli hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Yalova Valisi Hülya Kaya'nın da oynayacağı Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında mücadele verdi. Maçı FIFA kokartlı TFF Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler ile yine TFF Süper Lig Hakemi Mehmet Türkmen yönetirken Ampute Futbol Takımının teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, Anadolu Adalet Sarayı Futbol Takımının teknik direktörlüğünü ise Gatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk yaptı.

ADLİYE PERSONELİ İZLEYİCİ KOLTUĞUNDAYDI

Etkinliğe Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görev yapan hakimler, savcılar ve personeller de katılım sağladı. Çok sayıda ünlü isim de bu anlamlı günde izleyici olarak yer aldı.

FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ KATILDI

TFF As Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yöneticileri ve futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri ile Futbolcu Edin Dzeko, Kayseri Spor Kulübü Yöneticileri, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu ve Anadolu Yakasında görev yapan ilçe kaymakamları etkinliğe katılım sağlayanlar arasındaydı.

"BU KONU HER BİREYİN ÇABASINI GEREKTİREN BİR SORUMLULUK"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "Bugün engelliler günü vesilesiyle geleneksel hale gelen Pendik Belediyesiyle işbirliği halinde gerçekleştirdiğimiz etkinlik münasebetiyle burada bulunuyoruz. Engellilik yalnızca engelli olan bireylerin ya da ailelerin içinde bulunduğu bir konu değil, toplumun her kesiminin her bireyin çabasını gerektiren ortak bir sorumluluktur. Kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde herkes kadar başarılı olabileceklerini kanıtlayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri aziz, milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmak, devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından da biridir. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşlarımızın verdikleri mücadeleler takdire şayandır" diyerek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAYDAN TAM DESTEK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Ben de bir kazadan dolayı hafif bir engelli oldugum için onları iyi anlıyorum. Umarım güzel bir maç olur" şeklinde konuşurken Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun özbek ise "Bugün çok büyük bir anlam ifade ediyor. Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve her alanda olmaları gerekiyor. Burada emeği geçen herkese özellikle Anadolu adliyesi bassavcima, Pendik Spor Kulübüne teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.