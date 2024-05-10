Geleneksel El Sanatları alanında mesleki standart dönemi başladı

Geçtiğimiz yıl Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İş birliği Protokolü" çerçevesinde başlatılan 21 adet mesleğin standardının hazırlanması Bakanlığımız katkılarıyla başlatılmıştı. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda düzenlenen toplantıda Talikacı, Bastoncu, Yemenici ve Ebru Sanatkârı gibi ilk dört taslak meslekler için tamamlanan çalışmalar tanıtıldı.

Tanıtım toplantısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlham, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile ANELSANDER Başkanı Uğur Bent Türker'in de katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Selim Terzi, 6335 kültürel miras taşıyıcısı sanatçının olduğunu belirterek, "Kurullarımız devam ediyor. Bu sayı tabi biraz daha artacak. 6.335 sayısının 2.270'i el sanatlarıyla uğraşan sanatçılarımız. Bunların anlatılması, görünür olmasının sağlanması çok önemli. Dolayısıyla bugün atılmış olan bu imza da bu görünürlüğü daha iyi noktaya getirecek. Bizler bu işi yapan ustalarımızın ve bu güzel unsurların yolunu açmak için onlara yol arkadaşı olmaya yol açmaya gayret edeceğiz" dedi.

Bu adımın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanına giren diğer meslek gruplarının standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülmesi için üç kurum arasında ortak bir işbirliği protokolü daha imzalandı.

Geleneksel el sanatlarının mesleki standartlarının belirlenmesi, bu değerli mirası gelecek nesillere aktarılması ve sektörün gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Hazırlanacak meslek standartları ile kültürümüz ve coğrafyamızda icra edilen geleneksel sanat ve zanaatların kalıcı olması ve meslek mensuplarının kamuya açık meslek tanımlarının yapılması ve bu alanda nitelikli ve yeni meslek erbaplarının yetişmesi hedefleniyor.