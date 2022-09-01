Gelibolu Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Gelibolu Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Standart tatillerden sıkıldıysanız ve Gelibolu kamp alanlarında kamp tatili yapmayı hayal ediyorsanız Gelibolu kamping yazısını sizin için hazırladık. Ülkemizin gözde kamp tatili yerlerinden biri olan Gelibolu kamp alanları nerelerdir? Çadır kamp tatili için plan yapıyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte Gelibolu Çadır kamp alanları ve burada çadır kurulacak yerler!
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Yaz gelince tatil planları zamanı da geliyor. Yeşil alanlara kaçmak ve doğa ile baş başa kalmak otellere sıkışmaktan daha eğlenceli ve cezbedici bir tatil planı haline geldi. Gözde yeşil alanlarımızdan olan Gelibolu kamp alanları da tercih edilen yerler arasında. Gelibolu çadır kamp alanları için nereler tercih edilebilir? Özellikle denize sıfır Gelibolu çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir? Tüm sorularınızın yanıtlarına beraber bakalım.
Gelibolu Çadır Kamp Alanları
Tarihi ile bizi büyüleyen, doğası ile yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan yerlerden biri de Gelibolu'dur. Gelibolu'da yeşilin ve mavinin birleştiği bir çadır kampı yapacaksanız ve yer arıyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte ücretsiz ve ücretli Gelibolu kamp alanları listesi;
Kocadere Plajı Kamp Alanı: Gelibolu'da bulunan ücretsiz kamp alanlarından biridir. Deniz kenarı ormanlık bir alanda kamp yapma imkanınız bulunmaktadır.
Saros Körfezi Kamp Alanı: Adı sıkça duyulan ve Gelibolu da popüler olan yerlerden biri Saros körfezidir. Ormanlık bir alanda kamp alanı bulunmaktadır. Ücretsiz bir kamp alanıdır.
Güneyli Kamp Alanı: Gelibolu'da bulunan diğer ücretsiz kamp alanı da Güneyli kamp alanıdır. Denize sıfır bir konumda ve ormanlık alandadır.
Fatma Kadın Koyu Kamp Alanı: Güneyli köyünde yer alan ücretli bir çadır kamp alanıdır. Kamp alanı denize sıfır konumdadır. Çanakkale şehir merkezine 60 km uzaklıktadır.
Saros Tepe Camping: Gelibolu'nun Kavakköy mevkinde yer alır. Hem çadır hem de karavan için uygun alanları bulunan ücretli bir kamp alanıdır.
Evreşe Plajı Non-Stop Kamp Alanı: Çanakkale şehir merkezine 80 km uzaklıkta bulunan ücretli kamp alanıdır. Ormanın hemen kıyısında kumların üzerinde kamp deneyimi sunan bir kamp alanıdır.