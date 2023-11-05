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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Gelibolu’daki orman yangınında 700 hektarlık alan zarar gördü

Gelibolu’daki orman yangınında 700 hektarlık alan zarar gördü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü sınırlarında önceki gün çıkan yangın 24 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 700 hektar alan zarar gördü. Gelibolu'nun Ilgardere köyü yakınlarında önceki gün saat 14.21 sıralarında orman yangını başladı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bildirilen ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki Bakacak tepe mobil kamerasından da tespit edilen yangına 9 hava aracı, 81 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, 40 diğer kurum araçları ve 510 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın saatteki 80 kilometre hızıyla büyüdü. Önceki akşam saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağışla yangın 21.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, Cumalı, Ilgardere, Cevizli köylerinde önleyici tedbirler alındı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları ve karadan ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bu arada yangında Pazarlı köyünde Erkan Şahin'e ait çiftlik de zarar gördü. İHA

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Gelibolu’daki orman yangınında 700 hektarlık alan zarar gördü
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