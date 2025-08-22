Gelin alma merasiminde maganda kurşunu can aldı! Düğün iptal edildi

Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.