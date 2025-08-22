Haberler Yaşam Haberleri Gelin alma merasiminde maganda kurşunu can aldı! Düğün iptal edildi
Giriş Tarihi: 22.8.2025 00:16

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, düğün öncesi gelin alma merasiminde havaya ateş açılması sonucu mermilerin isabet ettiği Fuat Han, Betül T., ve Zişan Ş, yaralandı. Fuat Han yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Zişan Ş’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.'ye isabet etti.

Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.'nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

