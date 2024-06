Gelin, balayında kalp krizinden öldü

Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ve Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'yı seçti. Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti. Ancak Nazlı Can Göksu, önceki gece rahatsızlandı. Nuri Anıl Göksu'nun ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri genç kadını Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kız kurtarılamadı. Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesine götürüldü. Nazlı Can Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü nişan, ardından cumartesi günü nikâh yapıldı. Otelde kalp krizi geçirip vefat etmiş. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.