Gelin olacaktı melek oldu

İstanbul Esenyurt'ta metrobüsten inip evine giderken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Kuaför olarak çalışan Aleyna, izinli olduğu 8 Kasım günü Kadıköy'de bir arkadaşıyla buluştu. Akşam saatlerinde evine dönerken Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağından inip evine doğru yürümeye başladı. Kaldırımda durup bir arkadaşına da mesaj attı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinden hızla gelen Sezer H. iradesindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu AVM önündeki Aleyna'ya çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı. Gözaltına alınan ancak adli kontrol ile serbest kalan sürücü, savcılığın itirazı ile yeniden tutuklanmıştı. Sezer H.'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.Kafatası, omurilik, kol ve bacaklarında kırıklar, beyin ve akciğerinde kanama ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Aleyna, 18 gün süren yaşam savaşında dün sabah saat 07.50'de yenik düştü.Aleyna Nur Gökçe'nin kuzeni Furkan Yerli, "Bizim gencecik kızımız can verdi, gelin olamadı, melek oldu. Biz kızımızı toprağa koyacağız, o katili devletimiz dışarı koymasın. Bizim kızımızın güneşi söndü, o adama da gün yüzü göstermesinler" dedi.Baba Recep Gökçe, "18 gün yaşam mücadelesi verdi, direndi. Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil, kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum. Sadece benim değil başkalarının ciğerini de yaktı. Katil olarak ortalıkta geziyor. Ailesi bu katile sahip çıkıyor. Bir insan, birini öldürdükten sonra o araca binip kontağı nasıl çeviriyor" dedi.Ağabeyi Hakan Gökçe ise "Artık söyleyecek sözüm kalmadı. Hayatımın en acı günü. Sadece buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Adalette değişmesi gereken kanunlar varsa değişsin. Bu adam daha önce 20-30 yıl ceza alsa, bu şekilde araba kullanmayacaktı. Ehliyetsiz, alkollü araba kullanmayacaktı. Hız sınırını ihlal edip makas atmayacaktı. Adalet yerini bulmadığı için elini kolunu sallaya sallaya bir cinayete sebep oldu. Bugün benim kız kardeşim, bundan 14 yıl önce Satı Yılmaz'dı. Yarın bir başkasının kardeşi, ablası, abisi olur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" diye konuştu.