Kayseri’de korkunç olay! Gelinine kızan kayınpeder dehşet saçtı

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesinde yaşayan İsmail Çakır, gelinine öfkelenerek cinnet getirdi. Çakır, önce eşini öldürdü, ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti: Çakır'ın Kırşehir'de çalışan oğlu ile eşi boşanma aşamasına geldi. Kayseri'de oturan gelin N. Çakır, iddiaya göre evi terk ederek ailesinin yanına döndü.
İsmail Çakır ise gelinini evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan gelen N. Çakır, önceki gün kayınbabasının evine gelerek iki çocuğunu bırakıp gitti.
Önceki gün bir komşusuna misafirliğe giden İsmail Çakır'ın gelini evine dönmesi konusunda ikna edemediğini söyleyerek "Yeter artık sonunda kendimi de karımı da öldüreceğim bu gidişle" dediği öğrenildi. Sabah saatlerinde İsmail ve Zehra Çakır çiftinin oturduğu Çağlayan Apartmanı sakinleri güne iki el silah sesiyle uyandı.
İsmail Çakır'ın tartıştığı eşi Zehra Çakır'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zehra Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan İsmail Çakır ise hastaneye kaldırıldı. İsmail Çakır'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.