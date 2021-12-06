Kayseri’de korkunç olay! Gelinine kızan kayınpeder dehşet saçtı

İsmail Çakır'ın tartıştığı eşi Zehra Çakır'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zehra Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan İsmail Çakır ise hastaneye kaldırıldı. İsmail Çakır'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.