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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Geliniyle yasak aşk yaşayan genci bıçakladı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Geliniyle yasak aşk yaşayan genci bıçakladı
Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaşayan R.K. (58), esnaflık yapan Aykut Yıldız'ın (29), önceki gece saat 02.00'de üst katında oturan oğlu işte olduğu için yalnız olan gelininin evine girdiğini gördü. Bunun üzerine üst kata çıkan R.K. ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkaran R.K., Yıldız'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yıldız kurtarılamazken, R.K. gözaltına alındı. Yıldız'ın, R.K.'nın geliniyle ilişkisi olduğu ve yasak aşk yaşadıkları öne sürüldü.

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Geliniyle yasak aşk yaşayan genci bıçakladı
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