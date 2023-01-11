Gemide görevli kayıp mühendisten 127 gündür haber yok

'GÖZÜMDE GEMİDEKİ HERKES ŞÜPHELİ'

Gemideki mürettebattan bazılarıyla irtibat sağladığını anlatan Acar, "Gemide en son 14.30 görmüşler, sonrasından kimsenin bilgisi yok. Halen şüpheleniyorum; cep telefonu, sigarası filan sehpasında. Denize düşmüşse bile hiç mi bir şey olmaz cebinde? Saklandığı da aklıma geliyor. Bu çocuk orda görmemesi gereken bir şey mi gördü? Deneyimli kaptanlar, o gemiden kimsenin atlaması mümkün değil, diyor. Onu buradan güle oynaya uğurlamıştık, çok sevinçliydi. O ne olduysa bana söyleyemeden oldu yoksa oğlum bir şey saklamaz, bana anlatırdı. Allah rızası için ne olduğunu anlatsınlar, biz de rahatlayalım. Gözümde gemideki herkes şüpheli. Kıyafetlerinde halen daha oğlumun kokusu var" diye konuştu.