Gen tedavisi, iki kardeşin yaşam umudu oldu

'BUNLARI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'

Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiklerini belirten baba Yalçın İnan SABAH'a konuştu. Çocuklarının hayatının hep hastanelerde geçtiğini belirten İnan, "2 çocuğumuz için çok mücadele ettik. Kısacık ömürleri hep hastane odalarında geçti. Ama maalesef hayata tutamadık. Önce Nazlıcan daha sonra da Muhammed ellerimizden uçup gitti. Kalan 2 çocuğumuz için canla başla mücadele ediyoruz. Çocukların psikolojileri bozuldu. Acaba bizde öyle mi olacağız diye düşünüyorlar. Bizde onları kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Aile olarak birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. İnşallah bu hastalığını yeneceğiz" dedi.