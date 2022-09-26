Gen tedavisi, iki kardeşin yaşam umudu oldu

4 çocuk sahibi Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin en büyük çocukları Nazlıcan Fankoni Aplastik Anemisi olarak bilinen diğer adıyla kan hastalığı nedeniyle 8 ay önce hayatını kaybetti. Aynı hastalığı taşıyan kardeşi Muhammed'de geçtiğimiz hafta acılarına daha fazla dayanamayıp, ablası gibi hayata gözlerini yumdu. Çiftin diğer çocuklarından 2,5 yaşındaki Ömer Ali ve 8 yaşındaki Kübra Nur da aynı hastalığı taşıyor.
'BUNLARI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'
Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiklerini belirten baba Yalçın İnan SABAH'a konuştu. Çocuklarının hayatının hep hastanelerde geçtiğini belirten İnan, "2 çocuğumuz için çok mücadele ettik. Kısacık ömürleri hep hastane odalarında geçti. Ama maalesef hayata tutamadık. Önce Nazlıcan daha sonra da Muhammed ellerimizden uçup gitti. Kalan 2 çocuğumuz için canla başla mücadele ediyoruz. Çocukların psikolojileri bozuldu. Acaba bizde öyle mi olacağız diye düşünüyorlar. Bizde onları kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Aile olarak birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. İnşallah bu hastalığını yeneceğiz" dedi.
'GEN TEDAVİSİ UMUDU'
Kübra Nur ve Ömer Ali'nin de beyaz kan değerlerinin çok düşük çıktığını belirten Yalçın İnan, "Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerini sürdürüyoruz. Uygun şartlar oluştuğu taktirde gen tedavisi uygulanacağı söylendi. Her şey yolunda giderse bu tedavi ile birlikte en azından kendi hayatlarını sürdürebilecekler. Çocuklarımızı okula bile gönderemiyoruz. Bir şey olacak duygusuyla yaşıyoruz. Rabbimize hep dua ediyoruz. Ablaları ve ağabeylerini cennete uğurladık, inşatta bu yavrularımı hayatta tutacağız" diye konuştu.