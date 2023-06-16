Genç avukatın şüpheli ölümünde erkek arkadaşı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Rezidansta meydana gelen olayda otel işletmecisi 33 yaşındaki Muhammet B., 24 yaşındaki sevgilisi Belen Nesil Coğşun'un intihar ettiği, yaklaşık 1 aydır aynı evde kaldıklarını, kendisinin banyoda olduğu odadan silah sesinin geldiğini ve kız arkadaşının yatakta sırt üstü yatar vaziyette göğsünden yaralandığını gördüğünü, bunun üzerine kucağına alıp asansör önüne kadar getirdiğini söyleyerek ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sol göğsünden vurulduğu tespit edilen ve asansör kapsının önünde bulunan Coğşun, sevk edildiği Hacettepe Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Coğşun'un hayatını kaybetmeden önce 2 kes KADES ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muhammet B., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen Muhammet B., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.