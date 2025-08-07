Genç bilim insanları Kuzey Kutbu’nda

TÜBİTAK Araştırma 2204-C ve 2204-D Projeleri finalistleri olan üç lise öğrencisi, bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde (TASE-V) hava ve iklim, sürdürülebilirlik, sosyal ve beşeri bilimler alanında Arktik Okyanusu'nda çalışmalar gerçekleştirme fırsatı elde etti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda düzenlenen seferin ekibine bu sene projeleriyle dahil olan genç bilim insanları, sefer süresince projelerini Kuzey Kutbu'nda test etti.