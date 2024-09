Genç futbolcudan kahreden haber

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki Engin Can Demirtepe hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Demirtepe'nin Ereğlispor'un eski futbolcusu olduğu öğrenildi. Kaza, önceki akşam saatlerinde Karapınar-Konya karayolu üzerine Merdivenli Mahallesi'nde meydana geldi.Osman Çat (27) idaresindeki 42 AYG 840 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu araçta yolcu olarak bulunan Engin Can Demirtepe'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı sürücü Çat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Engin Can Demirtepe'nin ölümü Konya'da spor camiasını da hüzne boğdu. Demirtepe'nin Ereğlispor'un eski futbolcusu olduğu öğrenildi. Ereğlispor, eski futbolcusu için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.