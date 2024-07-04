Genç hukukçudan dünyaya adalet dersi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan ve 2019'da üniversite sınavında Türkiye 10'uncusu olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Mehmet Hasan Yacı, fakülteyi birincilikle bitirdi. Yacı mezuniyet konuşmasında Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Mehmet Hasan Yacı, "Hukukçunun gözleri karar verirken bağlıdır, adaletsizlik vuku bulurken değil. Ben de bu görevimi bugün en azından sözlerimle hukuksuzluğa, haksızlığa karşı olduğumu haykırarak belirtmek ve yerine getirmek zorundayım. Gazze'de bir soykırım işleniyor" dedi.Yacı, bütün dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bu yana yüz binlerce insanın katledildiğini ifade ederek, "Halen, çoluk çocuk, kadın, sivil, gazeteci, insani yardım görevlisi ve daha nice insan, yeryüzündeki en gelişmiş silahlarla öldürülüyor. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya bulunan yüz binlerce Filistinli, birer rakamdan ibaret değiller. 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb, bir rakamdan daha fazlası. Yüz binler arasında bir sayı olması, üzerine 355 kere ateş açıldığı gerçeğini perdelememeli" diye konuştu.