Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

Eskişehir'de Beyza Yavuz (37), arkadaşının evinde ölü bulundu. Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki 4 katlı binada önceki akşam saat 21.00 sıralarında binanın en üst katındaki dairede yaşayan arkadaşına gelen Beyza Yavuz, bir süre sonra arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.