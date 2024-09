Genç kadın arkadaşıyla birlikte sevgilisinin 125 bin dolarlık kripto hesabını boşalttı!

"KUZENİM GELDİ" DİYE SEVGİLİSİNİ EVDEN UZAKLAŞTIRDI

Sevgiliye kripto tuzağında bu kez kuzen rolüne giren U.R.A. devreye girdi. U.R.A'nın zile basarak eve geldi. Ö.Ç., "kuzenim geldi" diyerek sevgili A.T.'yi evden uzaklaştırdı. A.T., evden uzaklaşınca kripto hırsızları da sırra kadem bastı. Kısa süre sonra hesabına bakan A.T., 125 bin dolar değerindeki 54 etheriumun çalındığını gördü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran A.T., yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine harekete geçen asayiş şube polisleri, Ö.Ç.'nin evinde inceleme yaptı ve parmak izi aldı. Bölgedeki kameraları da inceleyen polis, ekipleri kaçmakta olan ve cezaevinden izinli çıktığı belirtilen U.R.A'yı Sivas'ta yakaladı ve Diyarbakır'a getirdi. U.R.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan Ö.Ç. ile arkadaşı M.P. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.