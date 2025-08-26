Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kurşunların hedefi oldu

Burdur'daki olay, saat 14.35 sıralarında Bucak ilçesi Karaayvatlar Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ali A. (34) ile Mustafa K. (43) otoparkta karşılaştı.
YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Çıkan kavgada Ali A., yanındaki tabancayla Mustafa K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Zülal U. (22) isimli kadın da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi ile yaralandı.