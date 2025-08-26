Haberler Yaşam Haberleri Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kurşunların hedefi oldu
Giriş Tarihi: 26.8.2025 19:00 Son Güncelleme: 26.8.2025 19:08

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kurşunların hedefi oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İki kişi arasındaki alacak verecek kavgasında şahıslardan biri yanındaki tabancayla husumetlisine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlardan biri olay yerinden geçen genç bir kadına isabet etti. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kurşunların hedefi oldu

Burdur'daki olay, saat 14.35 sıralarında Bucak ilçesi Karaayvatlar Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ali A. (34) ile Mustafa K. (43) otoparkta karşılaştı.

YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çıkan kavgada Ali A., yanındaki tabancayla Mustafa K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Zülal U. (22) isimli kadın da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi ile yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından aracıyla kaçan Ali A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kurşunların hedefi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz