Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kurşunların hedefi oldu

YOLDAN GEÇERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çıkan kavgada Ali A., yanındaki tabancayla Mustafa K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen Zülal U. (22) isimli kadın da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi ile yaralandı.