Genç kadının boğazını kesip kaçmıştı! Züleyha’nın katili Özbekistan’da yakalandı, İşte o katilin görüntüleri...

Olay, 20 Eylül günü gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'taki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Züleyha E.'den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin boğazı kesilmiş ve karnından bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET MASASI KATİLİ TESPİT ETTİ

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Züleyha E.'nin bulunduğu evi 1.5 ay önce kiraladığı belirlendi. Aynı çalışmalarda Züleyha E. ile erkek arkadaşı A.R.S.'nin 17 Eylül günü eve giriş yaptıkları şüphelinin ise 18 Eylül sabahı 05:00'te evden çıkış yapıp İstanbul havalimanından Özbekistan'a kaçtığı tespit edildi. Cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak aranan şahsın yakalanması için Özbekistan yetkilerine haber verildi.

ÖZBEKİSTAN'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ihbarı üzerine Özbekistan polisi şüpheliyi 27 Eylül günü yakaladı. Şüpheli ilk beyanında cinayeti itiraf etti. İfadesinde; "Uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisi beni kullanıyordu. Aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü. Şüphelinin üzerinde genç kadına ait olduğu değerlendirilen cep telefonu da bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan genç kadını öldürüp kaçan şüphelinin evden çıkış ve havalimanı gidiş görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde 18 Eylül günü sabah erken saatlerde valiziyle kaçan şüphelinin sakız çiğneyerek rahat tavırlarla yürüdüğü anlar yer alıyor.