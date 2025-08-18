Genç kız evinin balkonunda ölü bulundu

Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyünde Sabah saatlerinde kızını kontrol etmek için odasına bakan anne, Meryem Mercan'ı balkon kısmında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mercan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıllar önce, Mercan doğmadan önce 6 yaşındaki ablasının akrep sokması sonucu hayatını kaybettiği, dünyaya gelen Meryem'e ablasının isminin verildiği öğrenildi. Genç kızın vefatı köyde büyük üzüntüye yol açtı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Meryem Mercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.