Genç kız, sevgili kurbanı oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda 6 yıldır sevgili olan Ege Rüştü Akoğlu ve Beyzanur Kaya aralarında tartıştı. Akoğlu, belindeki tabancayı çıkarıp sevgilisine ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.