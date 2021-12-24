Genç kız sevgilisinden ayrılınca intihar etti! ‘Ben gidiyorum’ dedi, 5. kattan atladı

Olay yerine gelen ambulansla Bergama Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Zeytin, buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ecem Zeytin, yoldayken sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Daha önce Adnan Menderes Havalimanı'nda staj yapan ve bir süre de kuruyemiş firmasında çalışan Zeytin'in ölümü ailesini, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.