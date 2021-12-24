Genç kız sevgilisinden ayrılınca intihar etti! ‘Ben gidiyorum’ dedi, 5. kattan atladı

Olay, geçtiğimiz 21 Aralık Salı günü öğlen saatlerinde Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde yaşandı. Bergama Belediyesi'nin üniversite hazırlık kurslarına giden 22 yaşındaki Ecem Zeytin, kurs çıkışı eve döndü.
Erkek arkadaşından ayrıldığı için bunalıma giren genç kız evlerinin bulunduğu beşinci kat balkonuna çıktı. Ayağının fotoğrafını çekip 'Ben gidiyorum' diye sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç kız kendini boşluğa bıraktı. Genç kızı kanlar içerisinde yerde yatarken görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ambulansla Bergama Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Zeytin, buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ecem Zeytin, yoldayken sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Daha önce Adnan Menderes Havalimanı'nda staj yapan ve bir süre de kuruyemiş firmasında çalışan Zeytin'in ölümü ailesini, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.
Üniversite sınavına hazırlanan genç kızın sosyal medya hesabında kendisini anlatan bölüme, "İçimde bir akıl hastası var, o benim en büyük yönetmenim" yazması dikkat çekti. Ecem Zeytin Bergama kırsal Sağancı Mahallesi'nde kılınan öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Zeytin, Sağancı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.